Vụ sạt lở mỏ đá 3 công nhân tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam chủ mỏ

Tối 27/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (SN 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo, thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), với diện tích hơn 1,3ha, trong đó diện tích khai thác là 1ha.

Khu vực mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp, đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Để điều hành hoạt động khai thác khoáng sản, Hải thuê các anh Lò Văn Thời (SN 1986), Hoàng Văn Ngay (SN 1988) và Lò Văn Quý (SN 1990), cùng trú tại bản Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, làm công nhân với nhiệm vụ khoan, cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa tại khu vực khai thác của mỏ.

Theo hồ sơ thiết kế, mỏ đá phải áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, Hải đã chỉ đạo 3 công nhân khai thác không đúng phương pháp theo quy định.

Từ cuối tháng 3, Hải đã chỉ đạo 3 công nhân khoan đá, nhồi mìn cách chân núi 5-7m theo dạng “hàm ếch”.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khoảng 13h ngày 20/5, để thuận tiện cho việc nghiền đá, Lưu Văn Hải tiếp tục chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng máy khoan để đục, chẻ đá sát chân núi.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc, phần đá dạng “hàm ếch” phía trên sườn núi bất ngờ sạt xuống, đè lên các nạn nhân khiến cả 3 tử vong.

Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.