Vụ Santa Fe lật nghiêng giữa đường ở Hà Nội: Tài xế dương tính với morphin

Liên quan vụ ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa đường ở Hà Nội, ngày 18/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết tài xế D.V.C. dương tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế C. dương tính với morphin.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc (Ảnh: Trung Nguyên).

Trước đó, trưa 17/12, C. điều khiển ô tô nhãn hiệu Santa Fe màu đỏ từ đường Láng đi Trường Chinh, đến đoạn đường đối diện số nhà 34 đường Láng thì xảy ra va chạm với 2 ô tô khác cùng chiều.

Chiếc Santa Fe sau đó lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng cả 3 ô tô đều hư hỏng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định D.V.C. có 2 tiền sự, là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.