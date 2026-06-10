Vụ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm: Nghi phạm là con trai nạn nhân

Liên quan vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm, một cụ ông mắc kẹt bên trong, ngày 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời làm việc Trần Ngọc Lynh (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước), đối tượng nghi vấn đã phóng hỏa gây ra vụ cháy.

Nghi phạm phóng hỏa (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận ban đầu là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình, rạng sáng 8/6, đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy các tông trước cửa hàng văn phòng phẩm, tức Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, do em trai đối tượng làm chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong cửa hàng có nhiều người. Khi xảy ra hỏa hoạn, những người này đã chạy thoát ra bên ngoài. Riêng ông T.N.L. (SN 1944, là cha ruột của Lynh) bị tai biến nên đã tử vong trong đám cháy.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 7h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B, khu vực trung tâm xã Bình Đại.

Đây là nhà của hộ dân có kinh doanh dịch vụ photocopy và văn phòng phẩm. Do bên trong chứa nhiều giấy tờ và thiết bị dễ bắt lửa, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng sang căn nhà liền kề.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan chức năng, hiện nay bên trong hiện trường vụ cháy nghi vấn vẫn còn người bị nạn nhưng do một phần tầng một cửa hàng bị sụp xuống, vách tường hai bên có kết cấu kém, cộng thêm ảnh hưởng từ vụ cháy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.