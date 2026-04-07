Vụ ô tô bị nhóm người đi xe máy đập kính: Mời 2 người làm việc

Liên quan vụ ô tô bị nhóm người đi xe máy đập kính, ngày 7/4, Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã mời 2 người đàn ông để làm rõ vụ chặn xe, đập kính chắn gió giữa đường và thực hiện dựng lại hiện trường vụ việc.

Lực lượng công an dựng lại hiện trường vụ chặn đầu xe ô tô, đập kính chắn gió (Ảnh: CTV).

Theo đó, lúc 20h40 ngày 5/4, Công an phường Phước Hậu tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh N.T.T. (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về việc khoảng hơn 20h cùng ngày, anh T. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Thái Bường theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đi trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phước Hậu thì có 3 người (không rõ họ tên, địa chỉ) đi trên 3 xe máy (không rõ biển số), chạy cùng chiều chặn đầu ô tô.

Khi xe dừng lại thì có 2 người đi tới, định mở cửa xe, nhưng anh T. đã khóa cửa xe nên không mở được. Lúc này 1 người cầm một vật cứng tác động lên phần kính chắn gió của xe, làm bể kính, người còn lại dùng chân đạp vào đầu ô tô, sau đó bỏ đi. Vụ việc gây thiệt hại cho anh T. khoảng 12 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã khẩn trương xác minh, mời Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ phường Thanh Đức) và Phạm Tiến Hùng (34 tuổi, ngụ phường Long Châu) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát và Hùng thừa nhận, khoảng 20h ngày 5/4, sau khi hát karaoke tại quán xong thì cả 2 điều khiển 2 xe máy về hướng cầu Phạm Thái Bường, 2 xe chạy song song ra giữa tim đường trước đầu ô tô của anh N.T.T..

Ô tô của ông T. bị đập vỡ kính (Ảnh: CTV).

Lúc này, anh T. bấm còi nên Phát và Hùng cho rằng tài xế bấm còi kiếm chuyện với mình nên điều khiển xe chạy theo đến gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cúp đầu ô tô.

Phát và Hùng kêu anh T. xuống xe nhưng nam thanh niên đã nhanh chóng khóa cửa xe. Phát dùng chân đạp một cái vào đầu ô tô, còn Hùng cầm móc khóa đập vào kính chắn gió bên trái làm bể kính, cả hai chửi một lúc rồi lên xe bỏ đi.

Phát và Hùng khẳng định chỉ có 2 người tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng, còn người chạy mô tô Suzuki Sport (xe xì po) đậu ngược chiều trước đầu ô tô là ai thì không rõ, không liên quan, chủ yếu đậu xe lại xem.