Vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long: Công an lý giải vì sao điều tra kéo dài

Chiều 5/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, thông tin lại vụ án xảy ra ngày 4/9/2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong, bố em Tr. là ông Phúc đã cầm súng bắn tài xế xe tải rồi tự sát (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, kết quả giám định hiện trường xác định xe ô tô tải lấn sang đường bên trái gần 0,5m dẫn đến bánh ô tô tải chèn lên người làm em N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

"Qua điều trị một thời gian, đến ngày 31/12/2025, thương tích của tài xế Trung là 81%. Hiện tại, bị can Trung vẫn tiếp tục được điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc", Thượng tá Nguyễn Văn Chót nói.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, sở dĩ quá trình điều tra vụ án kéo dài là do tình trạng sức khỏe của tài xế Trung.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: CTV).

Liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đang thụ lý.

Như Dân trí đã thông tin, theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), tài xế Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình nên tạm đình chỉ điều tra để bị can điều trị bệnh.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, tài xế Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Sau nhiều lần nộp đơn yêu cầu xử lý tài xế Trung bất thành, ngày 28/8/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã nổ súng bắn vào đầu tài xế Trung rồi tự sát.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó tự bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.