Vụ nhiều thi thể cháy trong căn nhà cấp 4: Nghi do người bà phóng hỏa tự tử

Ngày 13/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thông tin về vụ 4 người chết cháy xảy ra tại thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến).

Nội dung được Thiếu tướng Lê Quang Nhân nêu trong báo cáo nhanh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng cùng ngày.

Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường vụ 4 người trong một gia đình bị chết cháy (Ảnh: Công Sơn).

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm, khả năng người bà (bà T.T.Đ.) đã sử dụng xăng dầu, rơm đốt để tự sát. Vụ cháy làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng gồm: bà ngoại, một người mẹ, 2 cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi.

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai từng đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu về vụ án nghi do có 1 trong 4 người có ý định tự sát.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có kết luận cuối cùng.

Theo thông tin từ người dân địa phương, 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra, người dân phát hiện bà T.T.Đ. dùng can nhựa đi mua xăng và có gửi 5 chỉ vàng cho em gái ruột.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h ngày 10/4, người dân nghe tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên trong căn nhà của bà T.T.Đ. (thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến). Sau đó, nhiều thi thể bị cháy, lẫn trong đống tro than đã được phát hiện.

Theo báo cáo ban đầu, lúc 14h50 ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân do quần chúng nhân dân cung cấp.

Công an xã Cát Tiến cho biết nội dung nguồn tin vào lúc 14h ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa) phát hiện tại nhà em gái ruột là bà T.T.Đ. (63 tuổi) có nhiều người tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà T.T.Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi, con ruột bà Đ.); 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).