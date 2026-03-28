Vụ người đàn ông đánh bạn nhậu tử vong: Truy tìm lai lịch nạn nhân

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ án Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong là nam giới, tên thường gọi là Tý Thành, thường đi ăn xin tại khu vực ngã tư Phù Đổng, phường Pleiku, Gia Lai.

Tuấn (áo xanh) thực nghiệm lại hành vi phạm tội khiến nạn nhân tử vong (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Người này cao khoảng 1,6m, độ tuổi 45-50. Đặc điểm nhận dạng bên má trái có vết sẹo dài khoảng 10cm, trên ngực có hình xăm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức và người dân khi phát hiện thông tin liên quan đến nạn nhân vui lòng thông báo đến đơn vị tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng hoặc điều tra viên Vũ Ngọc Linh (số điện thoại 0379908666).

Như Dân trí đã thông tin, tối 13/3, người đàn ông nêu trên ngồi nhậu cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, trú phường Pleiku) tại một chòi rẫy ở làng D, xã Gào. Trong lúc uống rượu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong cơn tức giận, Tuấn đã đá vào vùng miệng nạn nhân. Đến đêm 13/3, người đàn ông này tử vong do chấn thương vùng đầu, gây xuất huyết não và dập não. Nạn nhân sau đó được chính quyền địa phương tổ chức chôn cất theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.