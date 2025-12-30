Vụ nam thanh niên bị đâm tại bến xe Giáp Bát: Gây án trong lúc phê ma túy

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Toàn (37 tuổi) và Đoàn Giang Nam (35 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Thắng (34 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng Vũ Mạnh Toàn còn bị điều tra thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, 0h24 ngày 28/12, Công an phường Hoàng Mai nhận tin báo qua số 113 về việc một người đàn ông bị 3 đối tượng hành hung tại khu vực trạm sạc xe điện bến xe Giáp Bát.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: C.H.).

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân là anh S. đi cấp cứu. Kết quả thăm khám ban đầu xác định anh S bị tổn thương phần mềm vùng đùi phải, sức khỏe sau đó ổn định.

Quá trình xác minh cho thấy, khoảng 0h cùng ngày, Vũ Mạnh Thắng điều khiển ô tô đến trạm sạc pin tại bến xe Giáp Bát thì xảy ra mâu thuẫn với anh S. trong lúc chờ sạc. Sau đó, Thắng gọi điện cho anh trai là Vũ Mạnh Toàn nhờ đến “giải quyết”.

Khi đi, Toàn rủ Đoàn Giang Nam cùng tham gia và mang theo một dao gấp nhọn, giấu trong túi quần.

Khi đến khu vực ki-ốt số 44-45, các đối tượng tiếp cận anh S., yêu cầu “ra ngoài nói chuyện”. Nạn nhân không đồng ý và tìm cách bỏ chạy thì bị kéo giữ, khống chế. Trong lúc giằng co, Vũ Mạnh Toàn rút dao đâm một nhát trúng đùi phải của anh S.. Chỉ đến khi người dân xung quanh phát hiện, can ngăn, nhóm đối tượng mới dừng tay, cất dao và rời khỏi hiện trường bằng ô tô.

Từ lời khai của nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, đến 10h ngày 29/12, Công an phường Hoàng Mai phát hiện chiếc ô tô liên quan vụ việc đang sạc pin tại Trung tâm đăng kiểm 2910D. Làm việc với cơ quan công an, Vũ Mạnh Thắng thừa nhận hành vi, đồng thời khai về vai trò của Toàn và Nam.

Kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh S. là 4%. Kết quả xét nghiệm cho thấy Toàn và Nam dương tính với ma túy đá, Thắng âm tính.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.