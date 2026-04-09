Vụ nam thanh niên bị đâm chết khi xem bóng chuyền: Lời khai của nghi phạm

Liên quan vụ Ngồi xem bóng chuyền, nam thanh niên bị đâm tử vong, chiều 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, trú tại xã Tân Thới) để điều tra về hành vi Giết người.

Khánh là đối tượng đã cầm dao đâm anh V.T.Y. (SN 1997, trú cùng địa phương), khiến nạn nhân tử vong vào tối 8/4.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh (Ảnh: CTV).

Qua xét hỏi, bước đầu Khánh khai nhận 2 ngày trước khi xảy ra sự việc đã mâu thuẫn, cự cãi với anh Y. trong lúc đánh bóng chuyền.

Lúc 17h20 ngày 8/4, Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000) điều khiển mô tô đến nhà ông C. rồi cầm dao đâm anh Y. gây thương tích nặng.

Gây án xong, Khánh cầm con dao chạy xe về nhà và cố thủ bên trong.

Khi lực lượng Công an xã Tân Thới đến, Khánh cầm dao định chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, cảnh sát đã vận động, thuyết phục đối tượng.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Khánh và thu giữ con dao bằng kim loại, chiều dài 31cm, mũi nhọn.

Anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong vì mất máu cấp không hoàn hồi do vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải và thủng phổi.