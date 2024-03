Chiều 12/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Cao Nguyên (30 tuổi, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) để điều tra hành vi lợi dụng tình thương của người khác để lấy trộm tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/2, Công an xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'gar) tiếp nhận đơn trình báo của anh Siu Khêng (36 tuổi, công nhân tại TPHCM) về việc bị một đối tượng lạ mặt lợi dụng lòng tin chiếm đoạt chiếc xe máy, khi anh đang trên đường từ quê xuống TPHCM làm việc.

Đối tượng Nguyễn Cao Nguyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư M'gar đã nhanh chóng vào cuộc, xác định đối tượng cư trú ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, Công an huyện Cư M'gar phối hợp với Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) làm rõ, truy bắt đối tượng Nguyễn Cao Nguyên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên khai nhận có quen biết với một người phụ nữ ở huyện Chư Sê. Tối 17/2, Nguyên xin được ở nhờ tại nhà người phụ nữ này và ngay trong đêm đã lén trộm chiếc xe máy của chủ nhà để di chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Trưa ngày 18/2, khi Nguyên di chuyển bằng xe máy ngang qua tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), chiếc xe bị hỏng nên phải dắt bộ.

Thời điểm này, anh Siu Khêng đang trên đường di chuyển từ quê nhà vào TPHCM, phát hiện Nguyên bị hỏng xe máy nên dừng lại hỏi thăm.

Lợi dụng lòng tốt của anh Siu Khêng, Nguyên cướp luôn xe máy của anh này (Ảnh: Cắt từ clip).

Thấy Nguyên đẩy xe vất vả, anh Siu Khêng tốt bụng nói Nguyên đổi xe tạm để anh đẩy xe giúp cho Nguyên qua con dốc cao.

Đến tại tiệm sửa xe ven đường, anh Siu Khêng dắt chiếc xe máy hỏng vào sửa, Nguyên đã tăng ga bỏ chạy, cướp luôn xe máy của nam công nhân tốt bụng.

Lấy được chiếc xe máy, Nguyên di chuyển vào TPHCM bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bị mất chiếc xe máy kèm chiếc vali đồ buộc sau xe, nam công nhân rất buồn bã và thất vọng.

Bức xúc trước sự việc, anh họ của anh Siu Khêng đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi giúp đỡ người lạ mặt.