Vụ cháy làm 32 người chết: Đang khám xét nhà chủ quán karaoke An Phú

Tối 16/9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trong tối nay, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này.

Ông Xuân là chủ cơ sở karaoke An Phú (TP Thuận An) xảy cháy tối 6/9, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, lúc 21h15, lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Lê Anh Xuân trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Xe thùng của lực lượng cảnh sát tại hiện trường (Ảnh: Quang Huy).

Có một xe biển xanh của lực lượng chức năng đỗ bên đường Lê Văn Chí. Khu vực dẫn vào nơi ở của ông Xuân đóng kín cửa.

Trong khi một xe cảnh sát khác di chuyển sâu vào khu nhà ông Xuân ở.

9h40: Xe thùng của lực lượng cảnh sát đưa chủ quán ra khỏi địa chỉ 60 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn làm 32 người chết

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...