Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Nhiều doanh nhân ở TPHCM đầu thú

Ngày 5/5, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Đường dây do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành cùng 3 hội thẩm nhân dân xét xử, với 43 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Việt Phú).

Trước đó, vào dịp Tết Tân Sửu (2021), Công an tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu xăng RON 95 quy mô đặc biệt lớn, vận chuyển từ Singapore về Việt Nam bằng đường biển.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) thực hiện 48 chuyến vận chuyển xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng; riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.

Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, 74 bị cáo đã bị xét xử. Trong đó, Đào Ngọc Viễn lĩnh 15 năm tù, Phan Thanh Hữu lĩnh 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng tại Cục Điều tra chống buôn lậu, bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án (giai đoạn 2), làm rõ vai trò của các đối tượng tiêu thụ xăng lậu trong nội địa. Giai đoạn này, hàng loạt “đại gia” xăng dầu tại TPHCM đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến đường dây.

Trong số đó, bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương (có 2 cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương cũ), được xác định đã tham gia mua xăng lậu từ cuối tháng 7/2020 sau khi biết Võ Thanh Bình (người đã bị xét xử ở giai đoạn 1) có nguồn xăng giá rẻ.

Một bị cáo trả lời câu hỏi của tòa (Ảnh: Việt Phú).

Từ ngày 31/7/2020 đến 5/2/2021, Hậu đã mua khoảng 1,8 triệu lít xăng nhập lậu (72 chuyến), với tổng trị giá hơn 25,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, bị cáo thu lợi gần 3 tỷ đồng. Đến ngày 26/3/2024, Hậu ra đầu thú tại Công an tỉnh Đồng Nai, khai nhận toàn bộ hành vi và nộp lại 3 tỷ đồng thu lợi bất chính.

Cùng thủ đoạn, Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Sang, cũng được Võ Thanh Bình chào bán nguồn xăng nhập lậu với mức chiết khấu cao, không hóa đơn chứng từ.

Từ 27/7/2020 đến 3/2/2021, Công đã mua 543.000 lít xăng lậu, tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng và thu lợi hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Ngày 6/5/2024, bị cáo này ra đầu thú và nộp lại 1,4 tỷ đồng.

Tương tự, Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tuyết Vân (trụ sở tại phường Dĩ An, TPHCM), tham gia đường dây sau khi biết nguồn xăng giá rẻ từ Bình.

Từ 28/10/2020 đến 30/1/2021, Đạt đã mua 483.000 lít xăng, thu lợi bất chính hơn 706 triệu đồng. Đến ngày 6/5/2024, Đạt ra đầu thú và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi.

Ngoài các bị cáo trên, nhiều giám đốc, chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TPHCM lần lượt đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú, thừa nhận hành vi tiêu thụ xăng nhập lậu, góp phần làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu đặc biệt lớn này.

Các bị cáo trong vụ án này bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Đồng thời, cơ quan công tố ghi nhận cho Hậu và đồng phạm một loạt tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả, đầu thú…