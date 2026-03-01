Vụ án thương lái buôn trâu bị sát hại (kỳ cuối): Lời khai của thủ phạm

Đấu trí với nghi phạm

Căn cứ những thông tin, bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác minh được nghi can vụ việc là Đỗ Xuân Chứ (SN 1987), trú tại Từ Hồ, Yên Phú, huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên.

Khi được mời lên trụ sở làm việc, Đỗ Xuân Chứ, tỏ ra ngơ ngác, không hiểu vì sao bị triệu tập.

Đối tượng Đỗ Xuân Chứ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Chứ xác nhận có quen biết với ông P. và thường xuyên đi cùng ông P. mua trâu bò, nhưng phủ nhận việc đi cùng với nạn nhân vào thời điểm vụ án xảy ra. Chứ cũng cung cấp thời gian, lịch trình của bản thân trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.

Bằng linh cảm nghề nghiệp, cùng kinh nghiệm dày dặn, các điều tra viên nhận thấy những biểu hiện bất thường của Chứ... Trong lời khai của Chứ có những điểm mâu thuẫn và đối tượng có dấu hiệu đang cố che giấu một bí mật.

Tất cả những thông tin Chứ đã cung cấp, những người đối tượng khai đã gặp trong ngày đều được các trinh sát xác minh một cách triệt để. Cùng với đó, một mũi trinh sát tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh và của các hộ dân ở khu vực đi vào hiện trường; quanh nhà đối tượng nghi vấn và người bị hại, nhằm xác minh lời khai của Chứ.

Qua thu thập hình ảnh từ các camera của cơ quan chức năng, của nhà dân ven đường cho thấy, trong ngày 5/11/2018, ông P. đi cùng một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm đầu có vóc dáng rất giống Chứ.

Trước những lập luận, chứng cứ không thể chối cãi, Chứ thừa nhận đi cùng nạn nhân nhưng không nhận tội. Tuy nhiên, Chứ lại khai rằng trong quá trình chở nạn nhân đi đến bờ đê, chiếc xe máy do hắn ta điều khiển bị vướng vào một ổ gà, mất lái lao xuống sông, xe máy đổ lên người...

Chứ sau đó đã bơi được vào bờ còn ông P. bị kẹt lại dưới sông cùng chiếc xe. Chứ cũng khai nhận thấy nạn nhân kẹt lại, tử vong, Chứ có móc túi, lấy đi 20 triệu đồng. Chứ biện minh lý do mình chưa khai đúng sự thật là lo ngại mọi người trách cứ đi cùng mà không cứu được ông P..

Giết thương lái mua trâu bò để cướp tài sản

Qua trình đấu tranh, các điều tra viên xác định, Chứ khai chưa đúng bản chất sự thật. Cùng với những thông tin thu thập được Chứ là dân cờ bạc, nợ tiền của rất nhiều người. Vì vậy, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh khai thác, đến 19h ngày 7/11/2018, Chứ khai nhận toàn bộ sự thật.

Theo khai nhận của Đỗ Xuân Chứ, tối 4/11/2018, ông P., gọi điện cho Chứ hẹn cùng đi mua trâu bò. Đúng hẹn, sáng 5/11/2018, Chứ đi xe máy của mình đến điểm hẹn tại thị trấn Bần, huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên, gặp ông P..

Khi cả 2 gặp nhau, Chứ gửi xe của mình lại, điều khiển xe máy chở ông P. đi loanh quanh khu vực thị trấn Bần rồi sang thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ, để xem trâu.

Lúc trở về, Chứ chở ông P. đến đường đê tại khu vực bờ sông Cửu Yên thì xe máy bị mất lái, lao xuống sông, cả hai người cùng ngã.

Chứ quay đầu xe cùng ông P. đẩy xe lên bờ, nhưng bờ sông trơn trượt nên nạn nhân ngã xuống nước. Đột nhiên, đối tượng nghĩ đến số tiền đang nợ nần chồng chất, biết nạn nhân đi mua trâu luôn mang số tiền lớn trong người nên đã nổi lòng tham.

Nghĩ là hành động, Chứ nhẫn tâm không kéo ông P. lên mà tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước khoảng 5 phút cho đến khi bất động thì mới lôi nạn nhân vào gần bờ rồi lục soát lấy túi tiền nạn nhân mang theo.

Gây án xong, Chứ đi tắt theo hướng cánh đồng ra đường tỉnh lộ 38 thuộc địa phận xã Phù Ủng, huyện Ân Thi cũ. Trên đường đi, đối tượng đã vứt túi đựng tiền của nạn nhân ở bờ ruộng.

Chứ tiếp tục đi nhờ xe máy ra thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ, mua một bộ quần áo mới, rồi bắt xe máy về thị trấn Bần cũ, lấy phương tiện gửi ở đó đi về nhà.

Trên đường về nhà, Chứ vứt bộ quần áo sử dụng vào thời điểm gây án, nhưng hắn không hề biết chiếc điện thoại của mình đã bị rơi ở gần hiện trường vụ án mạng.

Ngày 26/9/2019, TAND dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với bị cáo Đỗ Xuân Chứ. Với tội ác của mình gây ra, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Chứ mức án tù chung thân.