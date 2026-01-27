Vụ án sát hại hai mẹ con "vợ hờ": Một số tài sản có giá trị bị mất?

Chiều 26/1, gia đình bà H.T.L. (64 tuổi) và con gái N.T.L. (46 tuổi) đang lo hậu sự cho người đã mất. Nhiều người thân, bà con lối xóm đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình.

Đường vào nhà nạn nhân (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông N.V.P. (44 tuổi, con trai bà H.T.L.) cho biết, ông nhận được tin mẹ bị giết vào khoảng 9h ngày 24/1. Ngay sau đó, ông thuê xe từ TPHCM trở về quê ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

Khi ông P. về đến nhà, cơ quan chức năng đã khám nghiệm 2 thi thể, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

"Mẹ tôi tử vong trong phòng ngủ, còn chị gái tử vong ở dưới nền gạch nhà sau", ông P. kể lại và cho biết 2 người bị sát hại khoảng 23h ngày 23/1, trên người có nhiều vết chém.

Theo ông P., ngoài phòng ngủ của mẹ ông, một phòng ngủ kế bên đã bị đập vỡ một góc kính cửa, bên trong nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi. "Một số tài sản có giá trị của mẹ tôi bị mất", ông P. cho hay.

Căn phòng nơi phát hiện bà H.T.L. tử vong (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Nói về nghi phạm C.M.H. (70 tuổi, quê TP Cần Thơ), ông P. cho biết, mẹ ông và ông H. chỉ mới quen nhau vài tháng. Từ khi quen nhau, ông H. thường hay qua ở với bà H.T.L.. Ông P. cũng ít gặp ông H. vì ông chủ yếu sống, đi làm ở TPHCM.

"Mẹ tôi ở nhà một mình, còn chị gái ở nơi khác mới về nhà chơi hơn 10 ngày nay thì xảy ra sự việc đau lòng”, ông P. xót xa.

Nói về nghi vấn ghen tuông giữa ông H. và mẹ ông, ông P. cho biết ông cũng không rõ. Ông P. cho rằng, sau khi mẹ và chị bị giết, một số tài sản có giá trị của mẹ ông bị mất chưa rõ nguyên nhân.

Cũng theo ông P., trước khi sự việc xảy ra, ông H. có nợ mẹ ông khoảng 4 triệu đồng. Sau đó, ông H. mượn thêm vài triệu đồng nhưng mẹ ông không cho và giữa 2 người có mâu thuẫn.

Theo gia đình, cửa một phòng ngủ đã bị đập vỡ kính, bên trong nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Chia sẻ với phóng viên, ông P. đau đớn nói hành vi của hung thủ quá tàn nhẫn. Ông mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh kẻ gây ra tội ác.

Chiều 26/1, ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ông cũng đề nghị ban, ngành địa phương sẵn sàng hỗ trợ gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Phước Long thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân (Ảnh: Nhật Linh Đan).