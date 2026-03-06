Vụ án nhà ở Anh Dũng IV tại Hải Phòng: Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Trần Huy Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Huy Cường, 53 tuổi, trú phường Gia Viên, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người khác là Phạm Thị Thu Thảo, 41 tuổi, trú phường Lê Chân và Phạm Thị Bích Phượng, 55 tuổi, trú phường Hồng Bàng, bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh, 57 tuổi, trú phường Lê Chân, được xác định là người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Do Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế.

Quá trình điều tra xác định Trần Huy Cường đã dùng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng) nhằm vay vốn ngân hàng, dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.

Để giải ngân cho Cường, một số nhân viên ngân hàng đã bàn bạc làm giả hồ sơ, chứng từ nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4/3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Thị Phương Thảo, 38 tuổi, Phó trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Tuấn Đạt, 35 tuổi, Trưởng phòng khách hàng; và Phạm Vinh Quang, 31 tuổi, nhân viên phòng khách hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy.

Ba người này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.