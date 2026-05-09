Vụ án giang hồ Thọ “Sứt” (kỳ 2): Chủ mưu hàng loạt vụ án khi đang ngồi tù

Cứ ngỡ sau cánh cửa buồng giam, dưới sự giáo dục và kỷ luật nghiêm khắc của trại giam, Lê Văn Thọ (Thọ “Sứt”), sẽ biết ăn năn hối cải, tu tâm dưỡng tính. Thế nhưng, thay vì tận dụng thời gian cải tạo để gột rửa lỗi lầm, hắn lại biến quãng thời gian chấp hành án thành "cơ hội" để thiết lập một mạng lưới tội phạm tinh vi hơn.

Ra lệnh giết người trong khi vẫn ngồi tù

Trong khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nam Hà, Bộ Công an (đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ), Thọ “Sứt” sử dụng điện thoại gọi cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, Dũng "Cụt"), ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ, bảo Dũng rủ thêm một người nữa sang tỉnh Hà Nam giết anh T.M.T. và T.Q.K., đều ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ vì lý do họ có mâu thuẫn với bạn của Thọ.

Lê Văn Thọ và đồng phạm trong phiên tòa xét xử 18/5/2017 (Ảnh: Công an Hà Nam cũ).

Thọ “Sứt” nói với Dũng rằng nếu giết được một trong hai người này, bạn của Thọ sẽ trả công 100 triệu đồng, Dũng đồng ý và rủ Vũ Đình Thăng, người cùng quê tham gia.

Để thực hiện vụ việc trên, Thọ gọi điện chỉ đạo Dũng đến khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam gặp một người đàn ông để nhận 10 triệu đồng tiền ứng trước và điều Dũng vào ngày 16/12/2014, đến gặp một đối tượng ở TP Hải Dương cũ để lấy một khẩu súng bắn đạn hoa cải và đạn.

Tối cùng ngày Dũng và Thăng đi xe máy mang theo súng đến nhà anh T., dùng súng bắn anh T. bị thương. Vừa lúc đó, cháu T.M.C., ở gần đó nghe tiếng kêu cứu, chạy ra cửa cũng bị mảnh đạn bắn bị thương vào vùng mặt.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Nam cũ đã phát hiện được vai trò của Thọ "Sứt" trong vụ án trên. Công an tỉnh Hà Nam báo cáo lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự (C45) chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đấu tranh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện, tháng 5/2015, Thọ "Sứt" chỉ đạo các đối tượng ngoài xã hội đặt mìn nhằm giết hại, trả thù đối với 2 cán bộ tư pháp tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, người được Thọ “Sứt” thuê là Lê Quang Tuấn (Tuấn “Bốc”) trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã đổi ý và mang toàn bộ tang vật chuẩn bị phạm tội đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 11/6/2015, Cục C45 đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cũ và Công an TP Hà Nội ngăn chặn âm mưu của băng nhóm Thọ “Sứt”.

Những phi vụ buôn bán trái phép chất ma tuý

Ngày 27/6/2015, Lê Văn Thọ điện thoại trao đổi với Nguyễn Văn Cương (SN 1988, tức Cương “Bức”) ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ mua bán 2,5kg ma túy ketamin với giá 200 triệu đồng/kg.

Sau khi thống nhất xong về giá cả, Lê Văn Thọ đã gọi điện bảo Diệp Văn Duy (SN 1993), ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ra tỉnh Quảng Ninh đi nhận hàng.

Khoảng 14h ngày 28/6/2015, theo chỉ đạo của Thọ, Diệp Văn Duy đến cầu Hà Cối (huyện Hải Hà cũ, tỉnh Quảng Ninh) nhận ma túy từ đối tượng có tên là Quân (không xác định được địa chỉ) mang về giao cho Vũ Văn Thắng tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ. Sau đó, Duy tiếp tục mang số ma túy này đến giao cho Nguyễn Văn Cương.

Cương “Bức” nhận ma túy xong đem về nhà chia nhỏ làm nhiều gói để sử dụng dần và bán cho các đối tượng khác.

Khoảng 16h15 ngày 29/6/2015, tại một cửa hàng gas ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ, tổ công tác của Cục C45 bắt quả tang Vũ Văn Thắng đang tàng trữ 1 gói ma túy. Khám xét nơi ở của Thắng cơ quan công an thu thêm 1 gói ma túy đá khác.

Thắng khai nhận, số ma túy trên Thắng mua của một đối tượng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên cũ, Hải Phòng, do Thọ “Sứt” chỉ dẫn.

Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Chín, ở thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ, thu giữ tổng số 6,054 gam ma túy. Chín khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng trong đường dây của Thọ "Sứt", đem về cất giấu để sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Thọ đã chỉ đạo Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương và Phạm Quang Thắng thực hiện hàng loạt vụ mua bán trái phép ma túy.

Ngày 18/5/2017, TAND tỉnh Hà Nam cũ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thọ mức án tử hình (Ảnh: Công an Hà Nam cũ).

Cụ thể, ngày 26/6/2015, Thọ gọi điện chỉ đạo Thắng đến nhà Đỗ Văn Sự (SN 1987, tức Sự "Hải"), ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ lấy 1,1kg ma túy đá kém chất lượng về bán cho Phạm Quang Cường (SN 1984, tức Cường "Vẹt"), ở thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh với giá 390 triệu đồng.

Khoảng tháng 4/2015, Thọ sai Diệp Văn Duy mang 2 bánh heroin đến ga Phú Thái, huyện Kim Thành bán cho Cương "Bức" với giá 350 triệu đồng. Sau đó, Cương bán lại cho Cường "Vẹt" với giá 420 triệu đồng.

Do Cường “Vẹt” không có tiền mặt để trả nên cầm cố chiếc ô tô cho Cương "Bức” và Cương tiếp tục cầm cố chiếc xe này cho Vũ Văn Thắng với giá 420 triệu đồng. Cương trả 350 triệu đồng mua 2 bánh heroin của Thọ, còn mình hưởng lợi 70 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2015 thông qua Thọ “Sứt”, các đối tượng nêu trên đã thực hiện hàng loạt phi vụ mua bán trái phép chất ma túy khác.

Cơ quan công an cũng xác định tháng 5/2015, Thọ “Sứt” điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho Lê Văn Chín 6 bánh ma túy giả trị giá 1 tỷ 170 triệu đồng, Lê Văn Chín đã trả cho Lê Văn Thọ số tiền 280 triệu đồng.

Ngày 29/6/2015, Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt phá án, bắt giữ Thọ "Sứt" và 8 đối tượng trong băng nhóm về các hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; đấu tranh làm rõ hành vi Giết người do Thọ "sứt" chỉ đạo; thu giữ nhiều ma túy và vật liệu nổ.

Ngày 18/5/2017, TAND tỉnh Hà Nam cũ mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thọ về các tội Giết người, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung là tử hình.

(Còn tiếp).