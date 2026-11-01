Vụ án bé trai 3 tuổi bị sát hại (kỳ cuối): Tội ác của gã đàn ông

Tội ác trong căn phòng trọ

Từ trình báo của chị N.T.L. về việc con trai mất tích, cơ quan công an tập trung xác minh người đàn ông sống cùng hai mẹ con là Lê Đại Nghĩa. Sau khoảng 3 giờ cố thủ trong phòng trọ, Nghĩa mở cửa, giao nộp hung khí và bước đầu khai nhận đã sát hại cháu N.T.H. rồi phi tang thi thể. Những lời khai sau đó hé lộ diễn biến vụ án xảy ra trong căn phòng trọ sáng 6/1/2015.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 6/1/2015, khi chị N.T.L. đi làm, Lê Đại Nghĩa ở lại phòng trọ trên phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương cũ, trông nom cháu N.T.H. (SN 2012).

Căn phòng trọ nơi cháu H. bị sát hại dã man vào năm 2015 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Khoảng 7h cùng ngày, cháu H. thức dậy, khóc đòi mẹ. Nghĩa dỗ dành nhưng không được nên nổi nóng, dùng tay tát vào mặt đứa trẻ. Bị đánh, cháu bé sợ hãi, co rúm trên giường, còn Nghĩa tiếp tục công việc dán giày bằng keo 502.

Ít phút sau, Nghĩa ra ngoài có việc. Khi quay trở lại, người đàn ông phát hiện cháu H. đang nghịch lọ keo, khiến dung dịch dính lên miệng. Đứa trẻ tiếp tục khóc vì khó chịu. Thay vì tìm cách xử lý, Nghĩa tức giận lao tới tát mạnh vào mặt cháu bé rồi dùng tay siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nghĩa tìm cách che giấu sự việc. Đối tượng cho thi thể cháu H. vào bao dứa rồi giấu dưới gầm giường. Đến trưa, khi chị L. trở về phòng trọ, Nghĩa nói dối đã đưa cháu bé đi gửi nhà trẻ. Đợi người tình ngủ say, Nghĩa mang thi thể đứa trẻ rời khỏi phòng trọ để phi tang.

Theo lời khai của Nghĩa, đối tượng mang thi thể đến khu vực đê sông Thái Bình, đoạn qua phường Hải Tân, TP Hải Dương cũ. Ban đầu, Nghĩa định giấu thi thể ở chân đê nhưng thấy có người đi qua nên phải thay đổi ý định. Trên đường di chuyển, đối tượng phát hiện một đống rác đang cháy nên nảy sinh ý định đốt thi thể nhằm xóa dấu vết.

Sau khoảng 30 phút, kẻ thủ ác tiếp tục mang thi thể nạn nhân ném xuống sông Thái Bình.

Sau khi quay về phòng trọ, Nghĩa thấy chị L. vẫn đang ngủ nên tìm cách tự tử bằng điện nhưng không thành, đồng thời khiến người tình tỉnh giấc. Khi chị L. hỏi chuyện con trai, Nghĩa tiếp tục đưa ra nhiều lý do để lấp liếm.

Cái giá của hành vi tàn độc

Những hành động bất thường của Nghĩa khiến chị L. dần nảy sinh nghi ngờ về tung tích con trai. Khi bị người tình liên tục hỏi, Nghĩa đã khống chế, trói chân tay và dùng điện để uy hiếp chị. Đến rạng sáng 7/1, Nghĩa thừa nhận đã sát hại cháu bé, vẽ sơ đồ đường đi và nơi phi tang thi thể, bảo chị L. tự đi tìm.

Từ lời khai của Nghĩa và các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại những khu vực liên quan. Đến ngày 8/1/2015, cơ quan điều tra phát hiện thi thể cháu H. trên sông Văn Úc, đoạn qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ. Nạn nhân được xác định là con trai chị L..

Lê Đại Nghĩa thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: ANTĐ).

Quá trình điều tra làm rõ, Nghĩa và chị L. bắt đầu quan hệ tình cảm từ cuối năm 2013. Đến tháng 4/2014, hai người đưa nhau lên TP Hải Dương thuê phòng trọ chung sống. Trước đó, chị L. đã có chồng và hai con; cháu H. là con thứ hai của chị.

Ngày 25/9/2015, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Đại Nghĩa về tội Giết người. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Bản án khép lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án, nhưng những gì xảy ra với cháu bé mới 3 tuổi vẫn khiến dư luận không khỏi xót xa. Đứa trẻ vô tội đã bị chính người tình của mẹ ra tay sát hại chỉ vì tiếng khóc và lọ keo dán giày.