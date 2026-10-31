Vụ án bé trai 3 tuổi bị sát hại (kỳ 1): Thái độ bất thường của gã đàn ông

Vụ án xảy ra đầu tháng 1/2015 tại một phòng trọ trên phố Phạm Hồng Thái, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ. Từ trình báo của người mẹ về việc con trai 3 tuổi mất tích, cơ quan công an từng bước làm rõ những dấu hiệu bất thường liên quan đến người đàn ông sống cùng hai mẹ con.

Linh tính chẳng lành của người mẹ

Theo hồ sơ vụ án, sáng 7/1/2015, chị N.T.L. (trú tại tỉnh Hưng Yên) đến Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ, trong trạng thái hoảng loạn, trình báo việc con trai là cháu N.T.H. (SN 2012) không rõ tung tích. Chị L. cho biết, trước đó, khi chị đi làm, cháu H. ở lại phòng trọ trên phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, cùng Lê Đại Nghĩa (SN 1988, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) - người tình đang chung sống với chị.

Theo trình báo, sáng 6/1/2015, chị L. đi làm thuê, để con trai ở nhà cùng Nghĩa. Đến trưa, khi trở về phòng trọ, chị được người tình thông báo đã đưa cháu H. đi gửi nhà trẻ. Tin lời Nghĩa, người mẹ tiếp tục công việc, nhưng đến tối vẫn không thấy con trở về.

Khu vực đối tượng Nghĩa khai phi tang thi thể nạn nhân vào năm 2015 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lo lắng cho con, chị L. liên tục hỏi Nghĩa về nơi gửi trẻ và thời điểm đón cháu. Tuy nhiên, những lời giải thích của người đàn ông không khiến chị yên tâm. Khi bị truy vấn, Nghĩa bất ngờ xô ngã, trói chân tay chị L. rồi dùng điện để khống chế.

Bị giữ trong phòng trọ, chị L. vẫn tìm cách dò hỏi tung tích con trai. Chị xin Nghĩa cho đi đón cháu H. nhưng không được chấp thuận. Mãi gần 4h ngày 7/1, Nghĩa mới cởi trói và nói với chị L. rằng hắn đã sát hại cháu bé. Đối tượng còn vẽ sơ đồ đường đi, chỉ địa điểm đã phi tang thi thể để người mẹ tự đi tìm.

Sau đó, Nghĩa yêu cầu chị L. dùng dao đâm mình. Lợi dụng lúc người tình sơ hở, chị L. tìm cách thoát khỏi phòng trọ, chạy đến cơ quan công an trình báo.

Cuộc tìm kiếm sau lời thú tội

Sau khi chị L. thoát khỏi phòng trọ và trình báo công an, lực lượng Công an TP Hải Dương nhanh chóng đến nơi hai người thuê trọ để xác minh. Lúc này, Nghĩa khóa trái cửa, cố thủ bên trong, cầm dao đe dọa tự sát.

Sau khoảng 3 giờ vận động, thuyết phục, Nghĩa mở cửa và giao nộp hung khí. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu khai nhận đã sát hại cháu H., sau đó đưa thi thể đến khu vực sông Thái Bình, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương cũ, để phi tang.

Lê Đại Nghĩa tại cơ quan công an năm 2015 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Từ lời khai của Nghĩa, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại những địa điểm liên quan. Việc xác định chính xác nơi đối tượng phi tang thi thể gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các tình tiết trong lời khai của nghi phạm.

Theo tài liệu điều tra, Nghĩa là người tình của chị L.. Trước đó, chị L. đã lập gia đình và có 2 con. Năm 2014, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chị đưa cháu H. ra ngoài sinh sống cùng Nghĩa tại phòng trọ trên phố Phạm Hồng Thái. Từ đây, Nghĩa trở thành người ở nhà trông nom cháu bé mỗi khi chị L. đi làm.

Theo lời khai của Nghĩa, khi biết con trai có quan hệ tình cảm với một phụ nữ đã lập gia đình, bố mẹ đối tượng phản đối. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn tiếp tục mối quan hệ với chị L.

Đến trưa 8/1/2015, lực lượng chức năng phát hiện một bao tải có dấu hiệu bất thường trôi trên sông Văn Úc, đoạn qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ. Kiểm tra bên trong, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một bé trai. Nạn nhân được xác định là cháu N.T.H., con trai chị L..

Người mà chị L. từng tin tưởng giao chăm sóc con mỗi khi đi làm lại chính là người bị xác định đã sát hại đứa trẻ. Điều gì đã xảy ra trong căn phòng trọ ngày 6/1/2015, khiến Nghĩa gây ra hành vi tàn nhẫn như vậy?

(Còn tiếp).