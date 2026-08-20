Vụ 17 nam nữ dương tính ma túy trong quán 268 Titan: Tạm giữ 1 đối tượng

Liên quan vụ "17 nam nữ dương tính với ma túy trong quán 268 Titan ở Đồng Tháp", ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Lê Trí Linh (SN 2003, ở xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Trí Linh (Ảnh: CTV).

Quá trình kiểm tra cơ sở ăn uống giải trí 268 Titan Club ở phường Đạo Thạnh, cơ quan công an đã làm rõ Linh là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Đạo Thạnh, công an thu giữ nhiều gói ma túy và các tang vật khác liên quan đến việc sử dụng ma túy. Số ma túy này do Linh mua về rồi chia nhỏ ra để bán thu lợi bất chính.

Công an kiểm tra quán 268 Titan Club (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 0h ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Đạo Thạnh kiểm tra Công ty TNHH Ăn uống giải trí 268 Titan trên đường Phạm Thanh.

Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 31 khách và 10 nhân viên. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra nhanh thì phát hiện 17 đối tượng dương tính chất ma túy, trong đó có 3 nữ.