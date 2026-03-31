Vô ý làm chết người khi lái xe nâng, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh án

Ngày 31/3, TAND khu vực 3 Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Thành Nô (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý) 1 năm tù về tội Vô ý làm chết người.

Theo cáo trạng, anh Đ.T.K. (22 tuổi, quê An Giang) làm nhân viên lái xe cho một công ty nước giải khát tại Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Đức Lập, Tây Ninh.

Nô tại TAND khu vực 3 Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Khoảng 21h10 ngày 27/6/2025, anh K. lái xe nâng để đưa các kiện hàng cho Nô chất lên xe đầu kéo container. Sau đó, anh K. xuống xe, đi ra phía sau để móc khóa thùng xe.

Do vị trí móc khóa cao, anh K. nhờ Nô vận hành xe nâng để đưa mình lên. Tuy nhiên, trong lúc thao tác, Nô bất cẩn đạp nhầm chân ga khiến xe nâng di chuyển về phía trước.

Thời điểm này, anh K. đứng trên càng nâng phía trước xe, bị chèn ép vào phía sau thùng container, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xuất phát từ sự bất cẩn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Cao Thành Nô 1 năm tù về tội Vô ý làm chết người.