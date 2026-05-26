Vợ uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành, chồng siết cổ giúp giải thoát

Ngày 26/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tiêu Tô Trần (66 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2002, bị cáo Tiêu Tô Trần và bà T. chung sống với nhau như vợ chồng.

Bị cáo Tiêu Tô Trần (Ảnh: Xuân Duy).

Đến năm 2008, cả hai thuê phòng trọ ở phường Thới An (TPHCM) để bán tạp hóa. Do buôn bán khó khăn và cần có tiền tiêu xài, bà T. đã vay mượn người khác khoảng 60-70 triệu đồng.

Tối 13/12/2024, bị cáo Trần thấy vợ khóc nên hỏi thăm thì được biết bà T. thiếu nợ, không có khả năng chi trả.

Sau đó, ông Trần ra ngoài bán đồ cho khách. Khi quay vào trong, bị cáo thấy bà T. đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Người phụ nữ tiếp tục yêu cầu chồng siết cổ mình đến chết để giải thoát, do không dám tự tử.

Ban đầu bị cáo Trần không đồng ý, nhưng thấy người vợ khóc nhiều và suy sụp, ông đã gật đầu. Bị cáo nghĩ khi bà T. được giải thoát rồi thì ông sẽ tự tử theo.

Tới khuya cùng ngày, bị cáo Trần đã siết cổ bà T. đến chết. Kết quả khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân chết của bị hại là do ngạt cơ học chèn ép vùng cổ.

Sau khi bà T. chết, ông Trần lấy kéo ra định tự tử, nhưng không dám thực hiện. Sau đó, người đàn ông đến cơ quan công an tự thú về hành vi phạm tội.