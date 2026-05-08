Vờ hỏi mua cây cảnh rồi cướp giật dây chuyền của chủ quán

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Tài (SN 1993, trú tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h ngày 4/5, bà T.T.T. (SN 1962, trú tại xã Gò Nổi, Đà Nẵng) đến công an trình báo bị một nam thanh niên lạ mặt đi vào cửa hàng của bà hỏi mua cây cảnh, sau đó bất ngờ dùng tay đánh rồi giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng Võ Văn Tài (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng phối hợp Công an xã Gò Nổi, xã Xuân Phú và phường Điện Bàn xác minh, truy xét nóng, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Tài chính là đối tượng gây án và bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo khai nhận, khoảng 6h ngày 4/5, Tài trộm cắp xe máy của bà D.T.T. (SN 1970, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng) rồi tìm nơi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 9h cùng ngày, khi đi ngang một nhà dân tại xã Thu Bồn (Đà Nẵng), thấy trên bàn ở hiên nhà có một điện thoại di động không người trông coi, Tài lẻn vào lấy trộm rồi rời đi. Sau nhiều lần tìm nơi bán xe nhưng không được do không có giấy tờ, Tài đi xe đến xã Gò Nổi với ý định tiếp tục trộm cắp tài sản.

Chiếc xe máy bị vứt xuống sông để che giấu hành vi phạm tội (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, khi phát hiện bà T. đeo dây chuyền vàng, Tài giả vờ hỏi chuyện để đánh lạc hướng rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Tài mang dây chuyền bán cho một tiệm vàng tại xã Xuân Phú với giá 6,7 triệu đồng, sau đó đi xe máy đến khu vực ven sông gần cầu An Phú (xã Xuân Phú) vứt xuống sông nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tiếp đó, đối tượng đến quán internet tại xã Xuân Phú chơi điện tử và bán điện thoại cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 800.000 đồng.

Công an thu giữ tang vật gồm một mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng và xe máy là phương tiện do đối tượng trộm cắp mà có.