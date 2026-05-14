Vợ cựu cán bộ thanh tra tỉnh “chạy” giám định tâm thần cho chồng

Ngày 18/5 tới, TAND TP Đồng Nai sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ để đưa ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng sự thật.

Trong vụ án này, đáng chú ý có trường hợp của ông Nguyễn Đức Hiệu (50 tuổi, cựu Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/1/2021, ông Hiệu bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 21/3/2022, cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Hiệu tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Sau đó, một người phụ nữ đến phòng làm việc của nhân viên tại viện này, đưa 30 triệu đồng nhờ giúp chồng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Dù biết rõ ông Hiệu không mắc bệnh tâm thần, ngày 23/5/2022, Hội đồng giám định vẫn ban hành kết luận với nội dung: “Nguyễn Đức Hiệu bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án; hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Căn cứ vào kết luận trên, ngày 30/5/2022, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Hiệu.

Sau đó, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Đến ngày 9/8/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm, phạt ông Nguyễn Đức Hiệu 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong bản án, HĐXX không chấp nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến kết luận giám định tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với ông Hiệu.