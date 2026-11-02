VKSND Tối cao (Vụ 3) vừa phát đi thông báo kêu gọi Nguyễn Hồ Nam (48 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital) cùng 3 bị can khác đang bỏ trốn ra đầu thú trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 16 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, 4 bị can đang bỏ trốn gồm Nguyễn Hồ Nam, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Ngọc Thanh và Lê Thị Mai Loan. Những người này bị đề nghị truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Hồ Nam từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land, Chủ tịch HĐQT sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau khi bỏ trốn, ông Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 17/1.

Ông Nguyễn Hồ Nam (Ảnh: V.K.).

Ba bị can còn lại cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital.

Cụ thể, Huỳnh Thị Kim Tuyến (60 tuổi) từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang; Phạm Thị Ngọc Thanh (39 tuổi) là thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng giám đốc Công ty Helios.

Trong khi đó, Lê Thị Mai Loan (44 tuổi) từng là Phó chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang và Helios, đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT BCG Land và Tracodi.

Theo thông báo, hai bị can Tuyến và Thanh bị truy nã từ ngày 17/1, còn Loan bị truy nã từ ngày 19/10.

VKSND Tối cao kêu gọi các bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất trình diện, đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Cơ quan công tố cũng lưu ý, trường hợp tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và vẫn bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hồ Nam là người sáng lập Bamboo Capital vào năm 2011, từng có thời gian dài điều hành tập đoàn này trên cương vị Chủ tịch HĐQT.

Ông Nam từng làm việc tại Sacombank, sau đó giữ chức Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS).

Tháng 4/2024, ông Nam rời vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital và được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank. Đến tháng 11 cùng năm, ông bị miễn nhiệm chức vụ tại ngân hàng này.

Cuối tháng 2/2025, Bamboo Capital nhận được thông báo từ cơ quan chức năng về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồ Nam. Khi đó, doanh nghiệp cho biết ông Nam đã từ nhiệm từ ngày 27/4/2024, không còn đảm nhiệm chức vụ trong HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành tập đoàn.

Liên quan vụ án, C03 đã tiếp nhận đơn của các nhà đầu tư mua trái phiếu do những doanh nghiệp liên quan Bamboo Capital phát hành. Những cá nhân này được xác định là bị hại.

Cơ quan điều tra cũng triển khai các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục hậu quả, phục vụ thi hành án và hoàn trả tiền cho các bị hại theo quy định.