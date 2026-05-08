Việt kiều thuê người đâm chết con nợ ở TPHCM được giảm án

Ngày 8/5, Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Quach Ken Chee (48 tuổi, Việt kiều Australia) 18 năm tù; Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ) 14 năm tù; Nguyễn Thanh Thịnh (22 tuổi) 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Cùng tội danh, các bị cáo Nguyễn Hiếu (50 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi) và Bùi Đức Tín (19 tuổi, cùng ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Quach Ken Chee và Nguyễn Thanh Thịnh mức án tù chung thân; Dinh Christina Phuong Thi 18 năm tù; Nguyễn Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Đức Tín cùng bị phạt 10 năm tù về tội Giết người. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và quyết định giảm án cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Chee, Thi và anh Thịnh quen biết nhau từ năm 2021. Do anh Thịnh nhiều lần vay tiền nhưng không trả, giữa năm 2023, Chee nhờ Thi tìm người đánh “dằn mặt” nạn nhân. Thi đồng ý và lên Facebook thuê một nhóm người không rõ lai lịch đánh anh Thịnh với giá 10,5 triệu đồng.

Sau lần đầu, thấy nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, Chee yêu cầu Thi thuê người đánh “phải chảy máu” và quay video gửi cho mình xem, đồng thời hứa trả công 15 triệu đồng.

Thi kể lại sự việc cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng, nhỏ hơn cô 10 tuổi, và được người này nhận lời thực hiện. Dũng mua 3 con dao, rủ thêm Nguyễn Thanh Thịnh, Bùi Đức Tín và Đồng Quốc Khánh tham gia. Tuy nhiên, trên đường đi, cả nhóm gặp lực lượng cảnh sát tuần tra nên vứt bỏ hung khí, hủy kế hoạch. Dù vậy, Chee vẫn chuyển cho Thi và đồng phạm 10 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Sau đó, nhóm tiếp tục lên kế hoạch tìm cơ hội ra tay với anh Thịnh. Nhiều lần đến quán bar nơi nạn nhân làm việc để “đón lõng” nhưng bất thành.

Chiều 3/8/2023, Dũng giả vờ gọi điện hỏi thăm, hẹn anh Thịnh gặp tại vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3 cũ), rồi gửi vị trí cho đồng phạm bám theo.

Khoảng 17h45 cùng ngày, khi anh Thịnh chạy xe trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4 cũ), Nguyễn Thanh Thịnh ép xe rồi dùng dao đâm hai nhát vào ngực và vai nạn nhân. Đồng Quốc Khánh đi phía sau quay lại toàn bộ vụ việc để gửi cho Thi.

Bị thương nặng, anh Thịnh ôm ngực bỏ chạy đến khu vực quận 7 cũ thì gục xuống đường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Thi tiếp tục chuyển đoạn video cho Chee để đòi 15 triệu đồng tiền công. Khi biết anh Thịnh đã chết, Thi đề nghị Chee đưa thêm tiền để cả nhóm làm lộ phí bỏ trốn sang Campuchia nhưng không được đồng ý. Sau đó, cả nhóm chuyển sang vay 50 triệu đồng để tìm đường trốn chạy. Tuy nhiên, chưa kịp bỏ trốn thì tất cả đã bị cảnh sát bắt giữ.