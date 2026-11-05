Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Trong bản luận tội, cơ quan công tố đã phân tích, đánh giá vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, đồng thời làm rõ căn cứ đề nghị mức án nghiêm khắc đối với hai người cầm đầu đường dây lừa đảo.

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Viện kiểm sát, đây là vụ án phạm tội có tổ chức, có sự phân công, câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Phó Đức Nam được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, có vai trò cao nhất trong đường dây. Lê Khắc Ngọ giữ vai trò cao thứ hai, là đồng phạm tích cực và cùng Nam giữ vai trò chủ mưu.

Mr Pips cầm đầu đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Theo đánh giá của Viện kiểm sát, Phó Đức Nam cùng một số đồng phạm cốt cán đã xây dựng hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, tinh vi với nhiều tầng lớp, cấp bậc nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Đường dây này thiết lập khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TPHCM và Campuchia, với hơn 1.700 nhân viên.

Nam còn bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web được đặt tên tiếng Anh giống với những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, theo Viện kiểm sát, bản chất các trang web đều đã được lập trình sẵn, không đối ứng giao dịch ra thị trường thế giới.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Bên cạnh đó, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những doanh nghiệp này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper.

Nam cũng chỉ đạo mở nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với những sàn giao dịch trên để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam là người được hưởng lợi số tiền lớn nhất sau khi trừ các khoản chi phí hoạt động và chia tiền cho những đối tượng phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công tố buộc Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hơn 900 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, Nam còn sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Cụ thể, Nam sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41,2 tỷ đồng mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỷ đồng mua hơn 67.740 đô la Singapore.

Tổng số tiền Nam sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định hành vi này của Phó Đức Nam cấu thành tội Rửa tiền.

Mr Hunter quản lý 20 văn phòng, mua 143kg vàng để rửa tiền

Đối với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Viện kiểm sát đánh giá bị cáo này có vai trò cao thứ hai trong đường dây, là đồng phạm tích cực và cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu.

Theo đó, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Kết quả điều tra xác định Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 339,5 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi lừa đảo, Ngọ còn sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Cụ thể, bị cáo sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng mua 4 bất động sản.

Đáng chú ý, Ngọ còn sử dụng hơn 188,2 tỷ đồng để mua 143kg vàng nguyên khối.

Theo Viện kiểm sát, tổng số tiền Lê Khắc Ngọ sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định hành vi này của Ngọ còn cấu thành tội Rửa tiền.

Như vậy, theo đánh giá của Viện kiểm sát, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều giữ vai trò chủ mưu trong đường dây lừa đảo có tổ chức, với hệ thống văn phòng, nhân sự và các trang web giao dịch được xây dựng nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.