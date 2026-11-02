Ngày 2/11, Công an xã Thường Tân đang tạm giữ Mang Lợi (42 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Công an bắt giữ nghi phạm Mang Lợi trong rừng (Ảnh: Công an xã Thường Tân).

Theo thông tin ban đầu, năm 2025, bà N. có quan hệ tình cảm với Lợi và đưa người này về sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân.

Khoảng tháng 7, lợi dụng lúc bà N. đi làm, chỉ có mình và con gái riêng của bà N. ở nhà, Lợi đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé, đồng thời dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Sau đó, đối tượng đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé giữ kín sự việc.

Ngày 25/10, trong lúc sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện các video ghi lại sự việc nên đến cơ quan công an trình báo.

Biết hành vi bị phát hiện, Lợi bỏ trốn vào khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên. Sau nhiều ngày truy tìm, ngày 1/11, Công an xã Thường Tân phối hợp với Công an xã Bắc Tân Uyên và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ đối tượng.

Qua vụ việc, Công an xã Thường Tân khuyến cáo phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng nhận biết, phòng tránh các hành vi xâm hại. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định.