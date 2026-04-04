Vào tận sân nhà dân lái trộm xe công nông, đem về đổi màu sơn để che giấu

Ngày 4/4, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã bắt giữ Đặng Văn Luận (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Ia Ko, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/3, Luận điều khiển xe máy đến khu vực làng Klă (xã Chư Prông) để tìm mua phân bò.

Đặng Văn Luận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Khi đi ngang qua nhà anh R.L.T. (SN 1980, trú tại làng Klă), đối tượng phát hiện một xe công nông để trong sân không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Luận bỏ xe máy của mình lên thùng công nông rồi điều khiển phương tiện này về nhà.

Luận điều khiển chiếc xe công nông về nhà cất giấu (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Để che giấu hành vi, đối tượng đã thay đầu máy và sơn lại thùng xe từ màu nâu sang màu xanh lá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Prông đã truy vết, bắt giữ Luận cùng tang vật vụ án. Được biết, Luận đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.