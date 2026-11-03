Ngày 3/11, thông tin từ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Lệ Xuân, trú tại tỉnh Lâm Đồng về tội Trộm cắp tài sản.

Phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2025, Xuân được bà T., trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thuê làm giúp việc và cho ở lại nhà. Trong thời gian làm việc, Xuân biết chủ nhà thường cất giữ tiền trong ngăn kéo tủ tại phòng làm việc.

Khoảng 6h30 ngày 8/8/2025, lợi dụng thời điểm không có người trong phòng, Xuân lén mở tủ lấy trộm 60 triệu đồng của chủ nhà.

Phát hiện bị mất tiền, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026, bà T. nhiều lần tạo điều kiện, yêu cầu Xuân hoàn trả số tiền lấy nhưng Xuân không có khả năng trả lại tiền.

Không nhận lại được tài sản, bà T. đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an đề nghị xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, bày tỏ sự ăn năn và xin được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Lệ Xuân 2 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.