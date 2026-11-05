Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (Công ty BMC) có vốn điều lệ khoảng 38 tỷ đồng, do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu. Giai đoạn 2000-2010, Nguyễn Văn Ngọc, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC, bị cáo buộc chỉ đạo rút hơn 600 tỷ đồng từ quỹ công ty, gồm tiền vay ngân hàng và doanh thu kinh doanh, để góp vốn vào các doanh nghiệp do cá nhân đứng tên. Các khoản tiền này không được kê khai trong sổ sách kế toán.

Cùng thời gian, Công ty BMC đầu tư dàn trải vào 20 dự án bất động sản tại nhiều tỉnh, thành nhưng các công trình đều dang dở, chưa quyết toán. Tổng số tiền công ty ứng trước cho các đội thi công lên tới gần 2.200 tỷ đồng, tương đương gần 58 lần vốn điều lệ.

Dòng tiền bị thất thoát, các dự án không hoàn thành khiến Công ty BMC mất cân đối tài chính. Đến tháng 4/2010, doanh nghiệp đã nợ gốc 849 tỷ đồng tại 5 ngân hàng.

Vay hàng nghìn tỷ đồng thông qua nhiều pháp nhân

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, ông Ngọc cùng Phạm Lê Hùng, cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC, tìm cách huy động vốn từ Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB, thông qua mối quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Một dự án của BMC tại Hà Tĩnh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo kết luận điều tra, sau khi bà Lan tác động đến lãnh đạo các ngân hàng, nhóm BMC thống nhất sử dụng tài sản tại 5 dự án gồm BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC Quận 1, BMC Hưng Long và BMC Cần Thơ để bảo đảm các khoản vay.

Do giới hạn cấp tín dụng, theo hướng dẫn của Nguyễn Thị Thu Sương, khi đó là trợ lý bà Lan, ông Ngọc và Hùng thành lập hai công ty Thiên Ngọc, Nhân Hòa, đồng thời sử dụng thêm Công ty Thiên An và 9 cá nhân để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này lập các phương án kinh doanh không khả thi, sử dụng tài sản bảo đảm không đúng giá trị thực tế, lập hợp đồng mua bán khống căn hộ hình thành trong tương lai, hồ sơ góp vốn dự án và các hợp đồng thi công, hợp tác kinh doanh để phục vụ việc vay vốn.

Từ năm 2010 đến 2016, Hùng trực tiếp liên hệ lãnh đạo, cán bộ tín dụng Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB thực hiện 19 hợp đồng tín dụng, với tổng số tiền gốc giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng.

Tiền vay không được sử dụng hiệu quả, nợ tiếp tục chồng chất

Đáng chú ý, nguồn vốn vay mới không được tập trung để hoàn thiện các dự án đang dang dở. Theo kết luận điều tra, BMC đã sử dụng hơn 1.800 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi tại các ngân hàng khác; chỉ 496 tỷ đồng được đầu tư thêm vào 5 dự án dùng làm tài sản bảo đảm. Phần còn lại được đưa vào quỹ công ty, chi phí thi công, mua nguyên vật liệu và phục vụ các dự án khác.

Một khoản tiền đáng chú ý là 1.235 tỷ đồng được nhóm BMC chuyển cho Nguyễn Thị Thu Sương theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan điều tra xác định 300 tỷ đồng đã được hoàn trả, còn 935 tỷ đồng chưa được thu hồi. Riêng khoản tiền này gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, bao gồm các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Nam Anh).

Việc sử dụng vốn vay để trả nợ cũ, tiếp tục đầu tư vào các dự án chưa hoàn thành và chuyển một khoản tiền lớn sang phía Vạn Thịnh Phát khiến BMC không cải thiện được khả năng tài chính, trong khi nghĩa vụ trả nợ ngày càng tăng.

Theo số liệu tại ngày 3/8/2024, dư nợ của BMC tại 19 hợp đồng tín dụng lên tới 22.517 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 4.437 tỷ đồng, nợ lãi và phí 18.080 tỷ đồng.

Sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm hơn 2.700 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định thiệt hại đối với SCB gần 19.800 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều dự án được sử dụng làm tài sản bảo đảm đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Để che giấu tình trạng tài chính của doanh nghiệp với cơ quan chủ quản, ông Ngọc còn bị cáo buộc thuê đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính sai lệch và không gửi báo cáo để Bộ Công Thương theo dõi.

Từ một doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ khoảng 38 tỷ đồng, BMC đã phát sinh nghĩa vụ nợ hơn 22.500 tỷ đồng tại SCB. Khoản nợ tăng mạnh không phải do vốn được đầu tư hiệu quả, mà xuất phát từ tình trạng mất cân đối tài chính kéo dài, sử dụng vốn vay sai mục đích và các nghĩa vụ lãi, phí tích tụ qua nhiều năm.