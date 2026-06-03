Uống rượu xong, người phụ nữ cầm dao đi chém đối thủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thu Hoài (SN 2002, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 8/5, Công an xã Đồng Đăng tiếp nhận trình báo của người dân về việc chị V.T.H. (SN 2000, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích, phải điều trị tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 4/5, do mâu thuẫn cá nhân, Hoài xảy ra cãi vã, xô xát với chị H..

Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, biết chị H. đang ở một quán trà sữa gần đó, Hoài đã về nhà lấy dao rồi tìm đến.

Tại quán trà sữa, Hoài liên tiếp dùng dao chém và truy đuổi chị H.. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào cửa kính bị thương vùng mắt.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Hoài tiếp tục dùng dao chém trúng cánh tay phải và ngón tay cái của chị H..

Dù được nhiều người can ngăn, Hoài vẫn chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực quán, đồng thời lấy thêm một con dao khác để đe dọa và tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời.

Kết quả giám định xác định chị H. bị tổn thương cơ thể 3%.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các hung khí liên quan và xác định hành vi của Hoài không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.