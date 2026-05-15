Tuyên án tử hình kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người chết ở Hà Nội

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt Cao Văn Hùng tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Hùng đã mua xăng, quay lại quán cà phê rồi châm lửa đốt, gây hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Bị cáo nhận thức rõ việc đổ xăng đốt quán cà phê có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Bị cáo Cao Văn Hùng (Ảnh: Minh Anh).

"Tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hậu quả đã gây ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”, HĐXX nhấn mạnh.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Cao Văn Hùng mức án tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Hùng đã sử dụng xăng là nguồn nguy hiểm cao độ để phóng hỏa quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng.

Thời điểm đó, bên trong quán có nhiều nhân viên, khách hàng cùng nhiều tài sản có giá trị; xung quanh quán cũng có nhiều nhà dân sinh sống.

Đại diện VKS đánh giá, dù bị cáo khai không có mục đích giết người mà chỉ nhằm đe dọa, song hành vi đổ lượng lớn xăng trước cửa quán, nơi có nhiều xe máy dựng xung quanh, rồi châm lửa đốt cho thấy bị cáo hoàn toàn nhận thức được hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra. Vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương; làm hư hỏng một ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản khác, tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

“Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, sử dụng phương thức có khả năng làm chết nhiều người và hủy hoại nhiều tài sản. Dù thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng hậu quả gây ra là đặc biệt lớn, không gì có thể bù đắp cho gia đình các nạn nhân. Vì vậy, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội”, đại diện VKS nêu quan điểm.

Cơ quan công tố cũng cho rằng Cao Văn Hùng có nhân thân xấu khi mà năm 1998, bị cáo từng bị xử phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Dù đã được giáo dục, cải tạo, Hùng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.