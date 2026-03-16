Tuyên án cựu chủ tịch xã hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng từ việc “hô biến” đất công

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án phúc thẩm vụ các cựu cán bộ sai phạm về quản lý đất đai xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ (nay là xã Đại Lãnh, Khánh Hòa).

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, 7 năm tù; bị cáo Trần Công Danh, cựu công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một góc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Các bị cáo Lê Hoàng Vương, cựu Phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh (cũ); Võ Thành Sơn, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (cũ) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trên đều được giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Duy, cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh (cũ), bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo và không kháng cáo.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND xã Đại Lãnh thực hiện các trình tự, thủ tục ra quyết định thu hồi và quản lý, sử dụng toàn bộ các diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật liên quan đến vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại xã Vạn Thạnh nên chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 5 thửa đất tại xã Vạn Thạnh, 6 cán bộ nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm, không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Hậu quả, nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất, với tổng giá trị tại thời điểm cấp sổ là hơn 2,85 tỷ đồng. Trong số này, có 2 thửa đất được Nguyễn Thành Nam giúp em trai ruột là N.T.Q. hợp thức hóa từ đất công thành đất tư.

Cụ thể, tháng 4/2017, ông Q. nhờ anh ruột là Nguyễn Thành Nam, khi đó giữ chức Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, làm hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cùng bán kiếm lời.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (Khánh Hòa) nêu rõ Nam biết khu đất bỏ hoang, không có người sử dụng và thuộc quyền quản lý của nhà nước, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới là Trần Công Danh, khi đó là công chức địa chính xã Vạn Thạnh, tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để cấp sổ cho 2 thửa đất này đứng tên em ruột.

Theo chỉ đạo của cựu chủ tịch xã, Danh làm khống hồ sơ, còn Lê Hoàng Vương, khi đó là Phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, ký xác nhận.

Ở cấp huyện, Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Duy và Võ Thành Sơn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, tin tưởng cấp dưới nên ký các văn bản, tờ trình để UBND huyện Vạn Ninh (cũ) cấp sổ đỏ cho 2 thửa đất của em trai cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh.

Sau khi có sổ đỏ, Nguyễn Thành Nam bán 2 thửa đất cho một người ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với giá 6,8 tỷ đồng. Nhận tiền bán đất, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đã chi cho em trai 700 triệu đồng và trực tiếp hưởng lợi 6,1 tỷ đồng.