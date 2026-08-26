Tự xưng được "bề trên" phù hộ, livestream lừa hơn 50 tỷ đồng

Ngày 26/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phát hiện đường dây lợi dụng hoạt động tâm linh trên mạng xã hội để lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.

Công an cảnh báo việc lừa đảo tâm linh trên mạng xã hội (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo cơ quan công an, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, TikTok, đăng tải nội dung về tử vi, tướng số, tâm linh nhằm thu hút người xem. Lợi dụng tâm lý mong muốn có tài lộc của một bộ phận người dân, nhóm này livestream (phát trực tiếp), tự xưng được "bề trên" phù hộ nên có khả năng biết trước vận số, kết quả xổ số.

Sau khi người xem tin tưởng và xin số, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền rồi mới gửi "lộc".

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tìm đến những địa điểm được cho là linh thiêng, thực hiện các hoạt động cúng bái rồi đưa ra thông tin rằng đã được "vong linh" hoặc "bề trên" chỉ điểm những con số có khả năng trúng xổ số.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định T.M.H. (31 tuổi) và D.K.S. (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TPHCM, là các đối tượng cầm đầu đường dây.

Nhóm này sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân tại Đắk Lắk. Từ tháng 6/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ H. và S., đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các nội dung mê tín, tâm linh trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời quảng cáo về khả năng biết trước kết quả xổ số. Người dân không nên chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.