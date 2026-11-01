Từ vụ “phê” ma túy ở chung cư The Sóng Vũng Tàu, 30 người bị bắt

Ngày 1/11, Công an phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) triệt xóa ổ tệ nạn ma túy trong căn hộ ở chung cư The Sóng, mở rộng truy xét, bắt giữ 30 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Vũng Tàu đã trực tiếp chỉ đạo huy động lực lượng, phối hợp với PC04 để đấu tranh.

Khoảng 3h ngày 3/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp PC04 kiểm tra một căn hộ tại Chung cư The Sóng, phát hiện Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một đối tượng khác.

Cảnh sát lấy lời khai đối tượng liên quan đến vụ án ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp tục truy xét nguồn cung, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương. Đồng thời, nhà chức trách triệu tập thêm 22 đối tượng có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý 7 đối tượng còn lại.