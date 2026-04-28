Tử hình nam thanh niên hạ sát 2 người khi hẹn bạn gái cũ ra nói chuyện

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Quyền (SN 1996, trú tại xã Hải Châu, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, tối 26/1/2025, chị N.T.T.H. (SN 2006, trú xã Hải Châu) đến khu vực đê ven biển trên địa bàn để gặp Quyền theo lời hẹn trước đó. Chị H. rủ anh H.N.T. (SN 2006) và một bạn nữ đi cùng.

Bị cáo Đinh Văn Quyền bị tuyên án tử hình (Ảnh: Hoàng Lam).

Trò chuyện với Quyền một lúc, chị H. cùng bạn ra về. Quyền điều khiển xe máy đuổi theo, yêu cầu chị H. phải ở lại nói chuyện và có lời nói đe dọa đến người thân của chị này. Bị uy hiếp, chị H. quay lại nói chuyện với Quyền. Lúc này, nghi ngờ Quyền mang theo dao, có thể gây nguy hiểm cho chị H. nên anh T. yêu cầu thanh niên này cất hung khí dẫn tới hai bên có va chạm.

Thấy Quyền đấm vào mặt bạn, chị H. can ngăn liền bị Quyền rút dao mang theo đâm liên tiếp vào người.

Phát hiện chị H. trong tình thế nguy hiểm, anh T. điều khiển xe máy đâm vào chân Quyền và bị thanh niên này cầm dao đâm nhiều nhát. Anh T. bỏ chạy, Quyền đuổi theo, lao thẳng xe máy vào người.

Sau khi gây án, Quyền điều khiển xe máy bỏ trốn, tự gây tai nạn. Vụ việc khiến chị H. và anh T. tử vong do lĩnh nhiều nhát dao vào những nơi trọng yếu trên cơ thể.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai từng có quan hệ tình cảm với chị H.. Sau khi chia tay, cả hai có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên Quyền hẹn người yêu cũ nói chuyện và xảy ra sự việc đau lòng kể trên.

Nam bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 nạn nhân.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Văn Quyền tử hình về tội Giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Đinh Văn Quyền phải chịu mức án tử hình.