Từ 2 hộp giấy in chữ nước ngoài, công an lần ra kho pháo hoa nổ hơn 140kg

Ngày 22/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 140kg pháo hoa nổ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/1, Công an xã Chư Pưh phát hiện Phạm Hồng Thái Dương (SN 2007, trú tại xã Chư Pưh, Gia Lai) điều khiển xe máy 81P1-366.77, không đội mũ bảo hiểm.

Hơn 140kg pháo hoa nổ được lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Dương có túi nilon màu đen, bên trong chứa 2 hộp giấy in chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

Làm việc với cơ quan công an, Dương khai nhận số pháo hoa nổ trên mua của một người tên Phương, cùng trú tại địa phương.

Mở rộng điều tra, công an xác định, Phương tên thật là Nguyễn Thanh Xê (SN 1979, trú tại xã Chư Pưh). Khám xét nơi ở của Xê, lực lượng chức năng phát hiện 83 hộp giấy, bọc giấy nhiều màu sắc, có in chữ nước ngoài, tổng khối lượng 143,8kg.

Tại cơ quan công an, Xê khai 83 hộp giấy trên là pháo hoa nổ. Số pháo này được đối tượng mua qua mạng xã hội từ một người đàn ông không rõ lai lịch vào tháng 7/2025, nhằm bán kiếm lời.

Công an xã Chư Pưh đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.