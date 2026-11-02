Truy xét người xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân để đòi nợ ở TPHCM
(Dân trí) - Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa nhà dân ở phường Bàn Cờ để gây sức ép đòi nợ.
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Bàn Cờ làm việc với Lê Doãn Quỳnh (SN 1988, ngụ phường An Lạc) để xác minh hành vi xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa nhà dân.
Trước đó, khoảng 0h45 ngày 1/11, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.
Chị M. dùng chìa khóa mở cửa, nhưng không được nên nhờ hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do bên trong ổ khóa có vật lạ. Sau đó, chị M. đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định Lê Doãn Quỳnh là người thực hiện hành vi trên.
Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp.
Đáng chú ý, tranh chấp vay mượn giữa hai bên đang được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn có hành vi xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa căn nhà nhằm gây sức ép đòi nợ.
Liên quan vụ việc, Công an phường Bàn Cờ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trường hợp thiệt hại dưới 2 triệu đồng, người vi phạm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp luật định.
Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm ở khung cơ bản; trường hợp có tình tiết tăng nặng theo luật định, mức phạt tù có thể lên đến 7 năm.
Ngoài ra, người gây thiệt hại còn phải bồi thường theo quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự, bao gồm chi phí sửa chữa, khắc phục tài sản hư hỏng và các thiệt hại liên quan.