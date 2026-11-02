Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Bàn Cờ làm việc với Lê Doãn Quỳnh (SN 1988, ngụ phường An Lạc) để xác minh hành vi xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa nhà dân.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 1/11, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Công an yêu cầu Lê Doãn Quỳnh xóa các vết sơn đã xịt để khắc phục hậu quả (Ảnh: Nguyễn Trang).

Chị M. dùng chìa khóa mở cửa, nhưng không được nên nhờ hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do bên trong ổ khóa có vật lạ. Sau đó, chị M. đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định Lê Doãn Quỳnh là người thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp.

Ngoài xịt sơn, công an xác định đối tượng còn đổ keo vào ổ khóa của nhà dân (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đáng chú ý, tranh chấp vay mượn giữa hai bên đang được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn có hành vi xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa căn nhà nhằm gây sức ép đòi nợ.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bàn Cờ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.