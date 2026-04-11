Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, ở phường Cát Lái, TPHCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) cùng 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã lập nhiều pháp nhân, tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra thông tin không có thật về các kênh đầu tư để huy động vốn, bán cổ phiếu chưa niêm yết và quảng bá bất động sản chưa được cấp phép, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty.

Các đơn vị này thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng như quảng bá, mà vận hành theo hình thức huy động tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như (Ảnh: T.L.).

VKS cho rằng sau khi lập công ty, Tĩnh chỉ đạo chủ tịch HĐQT và giám đốc các doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin sai sự thật về các loại hình đầu tư nhằm lôi kéo nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết, đồng thời quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép, trong đó có dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cũ, TP Hà Nội.

Để quản lý tài sản, dòng tiền huy động được, Tĩnh bàn với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh đứng tên, quản lý các tài sản hình thành từ tiền nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland.

Hồ sơ vụ án thể hiện Công ty Bankland soạn thảo các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, nêu hàng loạt ngành nghề như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ...

Tuy nhiên, công ty không thực hiện các hoạt động này; bản chất là huy động vốn không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất từ 3% đến 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm. Để thu hút thêm người tham gia, các bị can còn tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại như tặng thêm lãi suất, vàng, sổ đỏ, ô tô, xe SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...

Trên thực tế, nhân viên và nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các khoản này không còn được chi trả như cam kết.

Cáo trạng xác định tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng cộng 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán các dự án không có thật.

Nhóm này đã trả lại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương và Nguyễn Thị Thanh Vân bị xác định chiếm đoạt 88 tỷ đồng của 59 bị hại, đã trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Với Công ty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch và Nguyễn Thị Thanh Vân bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo thành lập, điều hành 3 công ty, còn Nguyễn Thị Thanh Vân giữ vai trò kế toán trưởng của cả 3 doanh nghiệp. Hai bị can này bị xác định đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại tổng số 572 tỷ đồng, mới trả lại 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng. Hiện các bị can chưa khắc phục hậu quả đối với khoản tiền này.