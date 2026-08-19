Truy tố kẻ tự ý bán vườn sầu riêng của người khác, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 19/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử theo quy định.

Bị can Nguyễn Duy Anh Vũ (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, bố ruột của Vũ sở hữu 2 vườn sầu riêng tại xã Dliê Ya (Đắk Lắk) và giáp ranh với vườn sầu riêng của anh H. (trú tại xã Dliê Ya).

Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Vũ tự nhận vườn của anh H. là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Sau đó, Vũ ký hợp đồng bán sầu riêng, nhận tiền đặt cọc của nhiều thương lái rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Vũ sử dụng để đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Duy Anh Vũ bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt.