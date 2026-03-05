Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cùng 9 đồng phạm

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Minh Hùng, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, và 9 bị can khác trong vụ sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai.

Cụ thể, ông Trần Minh Hùng và Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga (cựu kế toán trưởng Trường Đại học Đồng Nai) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Phan Văn Thanh, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, bị truy tố về hai tội Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Thị Hoàng Chung, Triệu Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Phượng (các cựu nhân viên ngân hàng) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Vũ Thúy Thụy Anh, Đinh Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Minh (các cựu kế toán, thủ quỹ của Trường Đại học Đồng Nai) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường Đại học Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2009 đến năm 2021, Phan Văn Thanh đã bàn bạc với lãnh đạo nhà trường, kế toán, thủ quỹ và 4 nhân viên ngân hàng để quản lý, thu chi và sử dụng nguồn thu tự chủ của trường trái quy định, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kế toán trưởng, Thanh bị cáo buộc tham ô hơn 7 tỷ đồng. Bị can này cũng thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền, tạo điều kiện để Võ Thị Ngọc Dung, kế toán cùng phòng, tham ô hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với bị can Vũ Thúy Thụy Anh, cáo trạng xác định trong thời gian làm kế toán tổng hợp đã không ghi nhận, thu thập và xử lý dữ liệu kế toán để lập báo cáo tài chính giai đoạn 2013-2018 với số tiền hơn 53 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà trường hơn 5,8 tỷ đồng. Trong đó, gần 4 tỷ đồng không có chứng từ chi và khoảng 1,8 tỷ đồng có chứng từ nhưng chi sai quy định.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Minh bị xác định đã không ghi chép, để ngoài sổ kế toán nguồn quỹ tiền mặt từ nguồn thu tự chủ giai đoạn 2013-2018 với số tiền hơn 32 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà trường hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2,7 tỷ đồng không có chứng từ chi và khoảng 1,7 tỷ đồng có chứng từ nhưng chi sai quy định.

Trong khi đó, bị can Đinh Ngọc Thủy, kế toán được giao theo dõi nguồn thu, đã để ngoài sổ kế toán gần 26,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà trường gần 1,9 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai từ tháng 11/2010 đến năm 2019, bị can Trần Minh Hùng thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền, dẫn đến việc Phan Văn Thanh tham ô hơn 7 tỷ đồng.

Tương tự, bị can Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga, khi phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính và giữ chức kế toán trưởng giai đoạn 2019-2021, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền, tạo điều kiện để Võ Thị Ngọc Dung tham ô hơn 1,1 tỷ đồng.