Truy tố Chủ tịch Công ty Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh và hàng loạt bị can

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.

Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;

Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ;

Trần Thị Lê Vi Vân bị truy tố về tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Cùng vụ án, Lê Văn Hưng, cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, và Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, VKSND tối cao còn truy tố Phùng Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành, và Lê Phong Nam, Chủ tịch HĐQT, về tội Buôn lậu.

Có 5 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 4 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 1 bị can bị truy tố về tội Đưa hối lộ; 6 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; và 4 bị can bị truy tố về tội Trốn thuế.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, cáo trạng nêu Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế, phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Đối với hành vi buôn lậu, Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn Ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra, vụ án còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.

Cơ quan công tố quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TPHCM để xét xử.