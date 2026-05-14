Truy tố 3 phụ nữ vận chuyển lô vàng hơn 2,2 tỷ đồng

Ngày 14/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Thị Thuần (SN 1981), Hoàng Thị Hằng (SN 1978), cùng quê Hưng Yên và Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, ở Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, Thuần và Hằng có quan hệ chị em ruột, còn Hà là em dâu của Thuần. Nhóm này nhiều lần sang Lào vận chuyển vàng thuê về Việt Nam để lấy tiền công.

Thuần thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngày 24/11/2025, Thuần liên hệ với một người tên Nguyễn Thị Mai (ở Hưng Yên) để nhận vận chuyển vàng từ Lào với tiền công 2,5 triệu đồng. Sau đó, Thuần lôi kéo Hằng và Hà cùng tham gia.

Sáng 26/11/2025, cả 3 làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Hà hoàn tất thủ tục trước và đứng chờ bên ngoài khu vực barie. Trong lúc đó, Thuần và Hằng bị lực lượng biên phòng giữ hộ chiếu để kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn.

Lo sợ bị phát hiện, Thuần và Hằng lấy 4 vòng vàng giấu trong người đưa cho Hà cất vào ba lô để tẩu tán.

Tang vật vụ án (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau khi nhận số vàng, Hà mang ba lô vào nhà vệ sinh của một quán ăn gần đó để ngụy trang. Hà giấu 2 vòng vàng vào túi áo khoác, số còn lại nhét vào đôi giày đang đi. Khi nhận lại hộ chiếu, Hằng gọi điện yêu cầu Hà mang vàng ra trả. Tuy nhiên, Hà vừa đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh đã bị lực lượng biên phòng phối hợp bắt quả tang.

Kết quả giám định xác định 4 vòng kim loại thu giữ đều là vàng ròng tinh khiết, tương đương 160 chỉ vàng, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.