Truy tìm người đàn ông liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 18/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ban hành quyết định truy tìm đối với Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa cao khoảng 1,65m, dáng người gầy, là đối tượng trong lĩnh vực điều tra hình sự hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm.

Nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi, nơi xảy ra vụ một phụ nữ tử vong với vết thương vùng ngực trái (Ảnh: Hữu Văn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng Lê Dương Nghĩa đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, 21 đường Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (qua điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0886.161.888).

Trước đó, chiều 14/5, chủ nhà nghỉ K.V. ở phường Ba Ngòi, phát hiện một phụ nữ tử vong trên giường trong phòng trọ số 4 nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, khuya 12/5, Lê Dương Nghĩa cùng bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú tại xã Cam Lâm) đi xe máy đến thuê phòng nghỉ qua đêm tại nhà nghỉ này.

Đến khuya 13/5, Nghĩa rời khỏi nhà nghỉ một mình bằng xe máy. Chiều hôm sau, do không thấy bà T. ra ngoài và không có phản hồi khi gọi cửa, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, mất máu cấp dẫn đến tử vong.