Trưởng phòng thu hồi nợ ở TPHCM chỉ đạo cắt ghép ảnh người vay để đòi tiền

Chiều 6/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Duy (29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 3 năm, 5 tháng 15 ngày tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, các bị cáo còn lại bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội danh trên.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: T.C.).

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội. Các bị cáo hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ trưởng nhóm đến nhân viên.

Theo cáo trạng, Công ty Power Law nhận thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng cho vay trực tuyến. Để phục vụ công việc, nhân viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng, từ đó thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người vay cùng người thân của họ.

Từ tháng 8/2021, các bị cáo đã sử dụng những dữ liệu này để cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thông tin sai sự thật về người vay hoặc người thân, bạn bè của họ. Những nội dung này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội như Facebook, Zalo với các thông điệp bôi nhọ hoặc giả mạo hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi từ thiện… qua đó gây áp lực buộc người vay phải trả nợ.

Trong đó, bị cáo Phạm Lê Duy trưởng phòng thu hồi nợ, được xác định vừa trực tiếp thực hiện vừa chỉ đạo nhân viên cắt ghép hình ảnh chị B.T.M.H cùng gia đình, kèm nội dung giả mạo hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ bệnh tật để xin tiền mua tã sữa, nhằm ép chị H. trả 3 triệu đồng cho Công ty Tima. Tổng cộng, Duy đã cưỡng đoạt tiền của 4 bị hại với số tiền hơn 16,6 triệu đồng.

Tương tự, bị cáo Bùi Thị Thu Huyền (29 tuổi, quê Gia Lai), nhân viên thu hồi nợ, đã đăng tải thông tin sai sự thật lên các tài khoản Facebook của người thân bị hại để gây sức ép, qua đó cưỡng đoạt 38 triệu đồng của 6 bị hại.

Các bị cáo khác như Lê Thế Bình, Đinh Thanh Long, Nguyễn Thị Quyên… cũng tham gia thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, bằng thủ đoạn bôi nhọ tương tự.

Vụ án bị phát hiện khi Công an quận 12 cũ (TPHCM) tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Power Law vào ngày 19/11/2022, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối với ông Hoàng Quốc Việt (người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Luật Power Law, Chi nhánh Sài Gòn) chưa bị xử lý trong vụ án này.

Theo cơ quan chức năng, do chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xem xét trách nhiệm của ban giám đốc cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm khác, nên hành vi liên quan đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.