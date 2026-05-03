Trộm xe của cha ruột bán cho người lạ, thanh niên bị bắt tạm giam

Ngày 3/5, Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thái Hùng (21 tuổi, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21/4, Công an xã Chợ Vàm tiếp nhận tin báo của ông P.H.C. về việc bị mất trộm 1 xe mô tô để trong nhà. Nhận được tin báo, Công an xã Chợ Vàm phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

Qua rà soát, công an xác định đối tượng trộm chiếc xe của ông C. là Phan Thái Hùng (con ruột ông C.).

Khi được công an mời lên làm việc, Hùng thừa nhận đã dắt trộm xe của cha ruột mang đi bán cho một đối tượng không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.