Trộm cây cảnh trong đêm mưa ở Hưng Yên, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Minh Tùng (SN 1993) và Bùi Đình Nguyện (SN 1986), đều trú tại xã Tây Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên về hành vi Trộm cắp tài sản.

Công an xã Bắc Thái Ninh làm việc với 2 đối tượng trộm cắp cây cảnh (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, trên địa bàn xã Bắc Thái Ninh và các khu vực lân cận liên tục xảy ra một số vụ mất trộm cây cảnh. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định Bùi Minh Tùng và Bùi Đình Nguyện là 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, khoảng 21h30 ngày 27/4, lợi dụng thời điểm trời mưa, đêm khuya các hộ dân đã nghỉ ngơi, Tùng và Nguyện đã đột nhập vào khuôn viên nhà ở của 2 gia đình tại thôn Chiêm Thuận, xã Bắc Thái Ninh để trộm cắp 2 cây cảnh bonsai (cây Sanh dòng Nam Điền), tổng giá trị khoảng 17 triệu đồng.