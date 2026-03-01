Triệu tập tài xế ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường ở Hải Phòng

Tối 15/3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Công an TP Hải Phòng đã triệu tập tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Sen.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h03 ngày 14/3, trước cửa số nhà 209 đường Hồ Sen xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô màu đỏ và bà H.N.T. (SN 1966, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng). Thời điểm này, bà T. đang đứng trên vỉa hè trước cửa nhà.

Phòng CSGT triệu tập người gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Hồ Sen (Ảnh: Cục CSGT).

Vụ va chạm khiến bà T bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường và không đến cơ quan chức năng trình diện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã xác định phương tiện và người điều khiển liên quan là anh N.X.T. (SN 1978, trú tại Lê Ích Mộc, Hải Phòng).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã triệu tập lái xe để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Khi xảy ra tai nạn, tài xế phải ở lại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định.