Triệt xoá tụ điểm đá gà, lắc bầu cua được cảnh giới chuyên nghiệp trong Tết

‎Ngày 21/2, Công an phường Vĩnh Thông cho biết, đơn vị vừa triệt xoá một tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn tiền có tổ chức ở giữa cánh đồng thuộc khu phố Hưng Giang.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 18/2 (nhằm mùng 2 Tết), Công an phường Vĩnh Thông phát hiện tại khu vực bờ ruộng giữa cánh đồng vắng thuộc tổ 23, khu phố Hưng Giang có nhiều đối tượng tụ tập tổ chức đá gà và lắc bầu cua ăn tiền, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường đã nhanh chóng bố trí lực lượng đột kích, bắt quả tang và tạm giữ 21 đối tượng. Tại hiện trường, công an ghi nhận có 3 con gà, 1 cân đồng hồ, 1 bộ dụng cụ bầu cua, 1 tấm giấy in hình bầu cua tôm cá, 27 xe máy và hàng chục triệu đồng.

Theo Công an phường Vĩnh Thông, tụ điểm này được tổ chức khá chặt chẽ, có người đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, bố trí người cảnh giới chuyên nghiệp từ xa. Ngoài ra còn có người bán thức ăn, nước uống phục vụ các con bạc tại chỗ.

Quá trình làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận mức đặt cược mỗi ván bầu cua và mỗi trận đá gà dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.