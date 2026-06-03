Triệt xóa “ổ” ma túy trong nhà nghỉ ở Cần Thơ, bắt giữ 13 đối tượng

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Hưng Phú triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Trước đó, 0h ngày 31/5, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ S.K.2 (nằm trên khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sử dụng, tàng trữ ma túy, gồm: Nhiều gói nilon chứa tinh thể dạng cục không màu nghi là ma túy; 1 cân tiểu ly điện tử; hàng chục nỏ thủy tinh, ống nhựa dùng để sử dụng ma túy; hàng trăm túi nilon phục vụ việc phân chia ma túy; nhiều chai nhựa tự chế, đầu khò gas, quẹt gas và các dụng cụ khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ một số điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.